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Пролетает между орбитами Марса и Сатурна. "Охотник за астероидами" открыл новую комету

Цей матеріал також доступний українською
20.09.2021, 15:30
Пролетает между орбитами Марса и Сатурна.
Иллюстративное фото: pixabay.com

Астроном-любитель из Туксона, штат Аризона, открыл новую комету в Солнечной системе. Об этом сообщает KOLD News 13.

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Астроном Каспер Вирчос сделал открытие на прошлой неделе в обсерватории Mount Lemmon Sky Center.

Он – один из "охотников" за астероидами и кометами, член группы исследователей астероидов при Университете Аризоны, которая является лучшей в мире по поиску астероидов, проходящих рядом с Землей. По его словам, они находят около 1000 таких астероидов в год. Иногда во время наблюдений обнаруживают и комету.

Новая комета, которую открыл астроном Каспер Вирчос (Фото:KOLD)

Орбита кометы проходит между Марсом и Сатурном, а один оборот вокруг Солнца она делает приблизительно за 13 лет. Следующий раз ее можно будет наблюдать в начале 2030-х.

Комету назвали фамилией ее открывателя.

  • В 2019 году в NASA анонсировали программу по поиску жизни на спутнике Юпитера.
  • 5 февраля 2020 года астрофизики Гарвардского университета Амир Сарадж и Ави Леб представили новую теорию о том, что древняя жизнь могла появиться на Земле, а затем разлетелась по дальним уголкам Вселенной после столкновения с кометой.

Смотрите фото: Марсоход Curiosity показал невероятно детальные снимки склона горы в кратере

Кумбер Елизавета
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наука космос комета открытие астроном
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