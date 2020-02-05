Земная жизнь могла разлететься по космосу – ученые

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Астрофизики Гарвардского университета Амир Сарадж и Ави Леб представили новую теорию о том, что древняя жизнь могла появиться на Земле, а затем разлетелась по дальним уголкам Вселенной после столкновения с кометой. Об этом сообщает BBC News Русская служба.

Ученые полагают, что около сотни тысяч или миллиона лет назад, когда Солнечная система была более оживленным местом, наша планета по касательной столкнулась с ледяной кометой. Комета двигалась в нескольких десятках километров над Землей, а потому не сгорела. Однако за нее успели ухватиться микробы, которые обитали в верхних слоях атмосферы.

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Спустя время, предполагают астрофизики, комета добралась до другой звездной системы с пригодными для жизни условиями. Те устойчивые микробы, которые смогли выжить в космосе, основали колонии.

Сарадж и Леб считают более реалистичной первую часть своей теории, ведь Земля неоднократно сталкивалась с кометами, которые могли "захватить" с собою жизнь.

Также они отмечают, что в 1970-х годах в верхних слоях атмосферы обнаружили микробов, которые вполне могут попасть на комету – и укрыться на ней от космической радиации, "забурившись" вглубь.

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Теорию гарвардских астрофизиков критикует их коллега из Калифорнийского университета в Риверсайде Стивен Кейн.

Во-первых, он считает, что в силу законов аэродинамики микробы не могли зацепиться на комету. Во-вторых, Кейн полагает, что микробы не могли выжить в космосе на протяжении всего путешествия. Хотя ученый и признает, что некоторые бактерии десятилетиями выживают в космосе, но подчеркивает: полет к новому месту обитания мог занять сотни тысяч, а то и миллионы лет.

Авторы теории пока не вступали в дискуссию с Кейном, а лишь говорят, что необходимо провести дополнительные исследования и эксперименты.

Ранее в NASA анонсировали программу по поиску жизни на спутнике Юпитера.

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