Просмотр чужой страницы и переписок может расцениваться как кибербуллинг – ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека указал, что вмешательство в чужие страницы соцсетей может считаться одним из видов домашнего насилия

В 2020 году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) впервые рассмотрел явление кибербуллинга как одного из видов насилия. По мнению суда, насилие может выражаться и в нарушении личной жизни, вмешательстве в компьютер жертвы или копировании личных переписок, сообщается на сайте Практики ЕСПЧ. Украинский аспект.

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Заявительница обратилась в суд с жалобой на то, что стала жертвой домашнего насилия со стороны мужа. Она сообщила, что помимо того, что тот угрожал ей и несколько раз ударил по голове, он влез на ее страницу в Facebook, скопировав личные переписки, фото и документы.

Вначале женщина обратилась в полицию с просьбой организовать экспертизу их "семейного компьютера" на предмет незаконного доступа мужа к ее соцсетям, но там ей отказали, сообщив, что угрозы и нанесенные травмы не имеют отношения к получению доступа к ее странице в Facebook.

После этого заявительница обратилась в местный суд, который по итогам рассмотрения дела принял решение запретить мужу контактировать с ней в течение полугода. По словам потерпевшей, ее муж отказался выполнять решение суда, поэтому она обратилась в местные органы власти, где мужчине назначили в качестве наказания административный штраф.

Но заявительницу не удовлетворило и это – она обратилась в ЕСПЧ с жалобой, что госорганы "недостаточно эффективно" рассматривают ее дело, никто не обеспечил ее личную безопасность и, кроме того, из-за насилия в семье она понесла моральные страдания и материальный ущерб.

В своем решении Страсбургский суд акцентировал внимание, что домашнее насилие может быть не только физическим, но и психологическим. И такие действия как "незаконный мониторинг, доступ или сохранение переписки одного из партнеров" могут и должны учитываться органами госвласти при расследовании дел о домашнем насилии.

Помимо этого, суд пришел к выводу, что местные госорганы действительно не учли статьи 3 и 8 Конвенции по правам человека, в которых говорится, что каждый имеет право на уважение к его личной жизни и корреспонденции. Поэтому ЕСПЧ постановил взыскать с государства в пользу заявительницы 10 000 евро морального ущерба.

СПРАВКА. В украинском законодательстве такого понятия как "кибербуллинг", как ответственности за него, пока не существует. На сегодняшний день в КУоАП есть термин "буллинг", который означает травлю в школах – за это предусмотрены штрафы и исправительные работы.



В общемировой практике кибербуллинг означает интернет-травлю: намеренные оскорбления, угрозы, отправка компрометирующей информации посторонним лицам. В Европейском суде по правам человека кибербуллинг расценивается как нарушение личных границ и один из видов насилия над женщинами.

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Дарья Мостовая

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