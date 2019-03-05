ПЦУ откроет в Днепре женский монастырь

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Православная церковь Украины откроет в Днепре женский монастырь. Соответствующее решение синод ПЦУ принял сегодня, 5 марта, сообщает пресс-служба.

"Постановили: благословить открытие и регистрацию Благовещенского женского монастыря по адресу:… Днепр, ул. Рылеева", - уточняет пресс-служба синода.

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На синоде также была выработана и озвучена позиция насчет возможности проведения литургии греко-католиков в Софийском соборе в Киеве, против которой ранее выступил бывший патриарх УПЦ КП Филарет. На синоде ПЦУ решили оставить все так, как было до сих пор.

В ПЦУ констатировали, что "в течение тысячелетия" собор был и остается кафедральным собором православных киевских первоиерархов.