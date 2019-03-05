В ПЦУ определились с решением о литургии греко-католиков в Софии

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На собрании священнослужителей Православной церкви Украины была выработана и озвучена позиция насчет возможности проведения литургии греко-католиков в Софийском соборе в Киеве, против которой ранее выступил бывший патриарх УПЦ КП Филарет. На синоде ПЦУ решили оставить все так, как было до сих пор, пишет журнал их заседаний от 4 марта.

Священники поддержали позицию, которую в феврале изложил в письме к главе Украинской греко-католической церкви Святославу (Шевчуку) предстоятель ПЦУ Епифаний, и постановили написать еще одно - теперь от синода.

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В ПЦУ констатировали, что "в течение тысячелетия" собор был и остается кафедральным собором православных киевских первоиерархов.

Потому, пишет хроника синода, "полезно" сохранить тот порядок богослужений, который "сложился до сих пор и положительно воспринимается в украинском обществе, не провоцируя полемику или рознь".

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18 февраля 2019 года предстоятель УГКЦ Святослав написал в Facebook, что получил разрешение от Минкульта на проведение 7 апреля литургии в Софии Киевской. Евгений Нищук опроверг это и заявил, что осуществление подобных мероприятий "наносит непоправимый вред памятнику всемирного наследия ЮНЕСКО".

22 февраля почетный патриарх ПЦУ Филарет призвал Святослава отказаться от идеи такого богослужения, добавив, что этим событием якобы может воспользоваться РФ для провокаций.

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