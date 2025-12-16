Рада одобрила законопроект о ежедневном ритуале памяти по погибшим украинцам
Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №14144который предусматривает введение ежедневных коммеморативных мероприятий с общенациональной минуты молчания в честь украинцев, погибших в результате войны России. Об этом сообщили в Совете.
Решение поддержали 314 народных депутатов.
Законопроект предлагает внести изменения в закон об основах государственной политики национальной памяти и Кодекс гражданской защиты. В частности, предлагается, чтобы органы государственной власти и местного самоуправления информировали население о начале и свершении общенациональной минуты молчания.
Объявления должны осуществляться через средства массовой информации и системы оповещения гражданской защиты.
В Раде отметили, что принятие законопроекта обеспечит надлежащее почтение памяти погибших, будет способствовать воспитанию уважения к героям и усилит единство общества через "ежедневный общий ритуал".
- В июле сообщалось, что приложение "Воздушная тревога" напоминать о минуте молчания в 9:00.
- В сентябре стало известно, что в Киеве ежедневно будут перекрывать Крещатик на время общенациональной минуты молчания.
