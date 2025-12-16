Рада одобрила законопроект о ежедневном ритуале памяти по погибшим украинцам

Ежедневно в 09:00 местная и государственная власть будет информировать общество об общенациональной минуте молчания

Минута молчания (Иллюстративное фото: i-vin.info)

Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №14144который предусматривает введение ежедневных коммеморативных мероприятий с общенациональной минуты молчания в честь украинцев, погибших в результате войны России. Об этом сообщили в Совете.

Решение поддержали 314 народных депутатов.

Законопроект предлагает внести изменения в закон об основах государственной политики национальной памяти и Кодекс гражданской защиты. В частности, предлагается, чтобы органы государственной власти и местного самоуправления информировали население о начале и свершении общенациональной минуты молчания.

Объявления должны осуществляться через средства массовой информации и системы оповещения гражданской защиты.

В Раде отметили, что принятие законопроекта обеспечит надлежащее почтение памяти погибших, будет способствовать воспитанию уважения к героям и усилит единство общества через "ежедневный общий ритуал".