В Киеве будут ежедневно перекрывать Крещатик на время общенациональной минуты молчания

Глава КГВА готовит распоряжение об остановке движения по центральной улице города каждый день в 9:00

В Киеве каждое утро будут перекрывать главную улицу Крещатик, чтобы почтить память погибших из-за вооруженной агрессии РФ против Украины. О будущем решении сообщил руководитель военной администрации столицы Тимур Ткаченко.

По его словам, перекрытие Крещатика начнется до конца текущей недели (22–28 сентября) и будет происходить каждый день в 9:00 во время общенациональной минуты молчания.

"Я готовлю такое распоряжение. Соответствующие указания будут для патрульной полиции, Центра организации дорожного движения, департамента транспорта, подразделениям, которые отвечают за коммуникации в обществе. Крещатик – сердце столицы. А столица – сердце и пример для всей Украины. Жду не понимания, а уважения к тем, кто отдал жизнь за нашу жизнь", – написал чиновник.

ОБНОВЛЕНО. С этой недели в населенных пунктах Киевской области также будут останавливать движение по центральным улицам на время минуты молчания, сообщил глава военной администрации Николай Калашник.