У Києві щодня перекриватимуть Хрещатик на час загальнонаціональної хвилини мовчання

Глава КМВА готує розпорядження про зупинку руху центральною вулицею міста кожен день о 9:00

Фото: Depositphotos

У Києві щоранку перекриватимуть головну вулицю Хрещатик задля вшанування загиблих через збройну агресію РФ проти України. Про майбутнє рішення повідомив керівник військової адміністрації столиці Тимур Ткаченко.

За його словами, перекриття Хрещатика розпочнеться до кінця поточного тижня (22–28 вересня) й відбуватиметься кожен день о 9:00 на час загальнонаціональної хвилини мовчання.

"Я готую таке розпорядження. Відповідні вказівки будуть для патрульної поліції, Центру організації дорожнього руху, департаменту транспорту, підрозділам, які відповідають за комунікації в громаді. Хрещатик – серце столиці. А столиця – серце і приклад для всієї України. Чекаю не розуміння, а поваги до тих, хто віддав життя за наше життя", – написав чиновник.

ОНОВЛЕНО. З цього тижня у населених пунктах Київщини також зупинятимуть рух центральними вулицями на час хвилини мовчання, повідомив глава військової адміністрації області Микола Калашник.