Рада схвалила законопроєкт про щоденний ритуал пам’яті за загиблими українцями

Щодня о 09:00 місцева та державна влада інформуватиме суспільство про загальнонаціональну хвилину мовчання

Хвилина мовчання (Ілюстративне фото: i-vin.info)

Верховна Рада України ухвалила за основу законопроєкт №14144, який передбачає запровадження щоденних комеморативних заходів із загальнонаціональної хвилини мовчання на вшанування українців, загиблих унаслідок війни Росії. Про це повідомили в Раді.

Рішення підтримали 314 народних депутатів.

Законопроєкт пропонує внести зміни до закону про засади державної політики національної пам’яті та Кодексу цивільного захисту. Зокрема, пропонується, щоб органи державної влади та місцевого самоврядування інформували населення про початок і звершення загальнонаціональної хвилини мовчання.

Оголошення мають здійснюватися через засоби масової інформації та системи оповіщення цивільного захисту.

У Раді зазначили, що ухвалення законопроєкту забезпечить належне вшанування пам’яті загиблих, сприятиме вихованню поваги до героїв та посилить єдність суспільства через "щоденний спільний ритуал".