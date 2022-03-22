Радуцкий: В Украину едет более 2 млн доз йода. Предостережения по применению

В Украину в ближайшее время поступит более 2 млн доз препаратов йода, который сейчас находится в дефиците в аптеках, сообщил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в эфире единого телемарафона, пишет Укринформ.

Также, по его словам, Украина уже закупила гормональные препараты и в ближайшие дни и их дефицит будет преодолен.

Кроме того Радуцкий заверил, что МОЗ в ближайшее время решит вопрос доставки лекарств в регионы, где продолжаются активные боевые действия.

Ранее главный санврач Игорь Кузин объяснял, что принимать йод нужно только в случае радиационных аварий, однократно и соответственно вышеуказанных рекомендаций в первые шесть часов.

Йодная профилактика проводится после официального оповещения в СМИ.

Тогда в организм человека вводятся препараты стабильного йода.

"Йодная профилактика осуществляется однократно (!). Сейчас же нет никакого смысла употреблять йод! Этим вы можете только причинить вред здоровью", – подчеркнул Кузин.

Катерина Амеліна

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