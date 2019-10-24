Реформа армии. США помогут украинским десантникам - посольство

Дэниэл Миллер и Евгений Мойсюк (Фото: ДШВ Украины)

Вооруженные силы США намерены оказать помощь десантно-штурмовым войскам Украины в процессе трансформации органов военного управления. Об этом стало известно по итогам встречи командующего ДШВ Евгения Мойсюка с главой офиса оборонного сотрудничества посольства США Дэниэлом Миллером, сообщают в Минобороны.

Отмечается, что помощь может заключаться в привлечении иностранных советников, разработке доктриальных документов для этого рода войск, которые должны соответствовать стандартам НАТО. Также в командовании сообщили, что стороны обсудили темы трансформации и адаптации документов оборонного планирования и управления, а также дальнейшего соответствия десантных войск вызовам международной безопасности.

21 августа украинские десантники получили нового командующего вместо ставшего нардепов Михаила Забродского.

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