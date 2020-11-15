Резников анонсировал открытие сервисных центров на Донбассе и при въезде в Крым

В будущем планируется, что сервисные центры откроются при всех действующих пунктах пропуска

В стране появятся новые сервисные центры для оказания украинцам административных услуг – несколько на Донбассе и еще один на на админгранице с Крымом. Об этом заявил вице-премьер по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников во влоге президента Владимира Зеленского.

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Сервисный центр открылся в Счастье – там можно будет получить все виды госуслуг. При этом, пользоваться центром смогут жители как временно оккупированных территорий, так и подконтрольной части Украины, подчеркнул Резников, добавив, что скоро открытие аналогичного центра запланировано в Новотроицком.

Изменения также коснутся временно оккупированного Крыма. По словам вице-премьера, в этом году там запланирована модернизация КПВВ на Чонгаре: "там тоже появится сервисная зона на админгранице с Крымом". В следующем году планируется оборудовать сервисными центрами все десять открытых сейчас пунктов пропуска.

С 10 ноября на Донбассе возобновили работу пункты пропуска: он будет осуществляться ежедневно с 08:00 до 18:00. При этом, боевики отказались открывать два КПВВ – в Счастье и Золотом.

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Дарья Мостовая

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