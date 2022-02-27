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Россия официально признала первого погибшего военного в Украине

Цей матеріал також доступний українською
27.02.2022, 03:03
Россия официально признала первого погибшего военного в Украине - Фото
Бои за Чернигов (фото - МВД)

Россия официально признала первого погибшего в Украине военного. Говорят, "избрал благородный путь защитника мира". 

Глава Дагестана Сергей Меликов официально выразил соболезнования семье офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова, погибшего в ходе "спецоперации по защите Донбасса".

"Выражаю глубокие соболезнования семье Нурмагомеда, уроженца Кулинского района, отважного сына Дагестана. Он проявил мужество, потому что был так воспитан и потому, что избрал для себя непростой и благородный путь защитника мира".

Россия официально признала первого погибшего военного в Украине

Это впервые за восемь лет войны в Украине и трое суток полномасштабного вторжения РФ признала потери личного состава.

  • Согласно данным Минобороны по состоянию на 20:00 26 февраля ориентировочные потери врага составили более 3000 человек, танков – около 100, ББМ – до 5400, орудий – 15, ЗРК "Бук" – 1, самолетов – 16, вертолетов – 18.

Уляна Букатюк
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Россия война смерть
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