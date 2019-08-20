Ручка и акварель. Сущенко показал атмосферу тюрьмы РФ - фото

Незаконно осужденный в России украинский журналист Роман Сущенко прислал из колонии новый рисунок, на котором изображена мрачная башня. Об этом сообщает Укринформ.
На обратной стороне рисунка журналист указал: "Роман Сущенко. 2019. Башня. Бумага, акварель, чай, шариковая ручка (цвет черный)".
По словам автора, рисунок является видением ситуации и атмосферы, в которой он сейчас находится в тюрьме.
"Это видение моей нынешней ситуации: камни, темница, обледеневшие ступени и где-то в каменном проеме небо, облака и свежий воздух - пространство - свобода! Туда нужно еще подняться, дойти, добраться, не упасть ... ", - написал в письме к семье Сущенко.
Фото: ukrinform.ua
Он рассказал, что начало августа в Кировской области не очень теплое. Температура воздуха опустилась днем до +13 градусов и ночью +5 градусов, из-за чего он постоянно надевает теплую одежду, поскольку в камере холодные каменные стены, плесень.
По его словам, из-за погоды у него наблюдается повышенное давление.
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