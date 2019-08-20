Ручка и акварель. Сущенко показал атмосферу тюрьмы РФ - фото

Роман Сущенко в московском суде (Фото: Мaxim Shipenkov/ЕРА)

Незаконно осужденный в России украинский журналист Роман Сущенко прислал из колонии новый рисунок, на котором изображена мрачная башня. Об этом сообщает Укринформ.

На обратной стороне рисунка журналист указал: "Роман Сущенко. 2019. Башня. Бумага, акварель, чай, шариковая ручка (цвет черный)".

По словам автора, рисунок является видением ситуации и атмосферы, в которой он сейчас находится в тюрьме.

"Это видение моей нынешней ситуации: камни, темница, обледеневшие ступени и где-то в каменном проеме небо, облака и свежий воздух - пространство - свобода! Туда нужно еще подняться, дойти, добраться, не упасть ... ", - написал в письме к семье Сущенко.

Фото: ukrinform.ua

Он рассказал, что начало августа в Кировской области не очень теплое. Температура воздуха опустилась днем до +13 градусов и ночью +5 градусов, из-за чего он постоянно надевает теплую одежду, поскольку в камере холодные каменные стены, плесень.

По его словам, из-за погоды у него наблюдается повышенное давление.

30 сентября 2016 года в Москве ФСБ незаконно задержала собкора ИА Укринформ во Франции Сущенко. Ему предъявили обвинение в "шпионаже" и заявили, что журналист - "сотрудник ГУР". В разведке это опровергли. Российские прокуроры требовали для него 14 лет тюрьмы, и 4 июня 2018 года суд вынес приговор - 12 лет колонии строгого режима. Во время "последнего слова" Сущенко не признал вину.

СМИ сообщали, что Сущенко или другого украинского политзаключенного Олега Сенцова могут обменять на задержанного в Киеве кремлевского пропагандиста Кирилла Вышинского - главу теперь уже закрытого ресурса РИА Новости Украина.

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