"Рядом с тобой невозможно было не улыбаться". Светлая память коллеге Вадиму Подлипенскому

Вадим Подлипенский (Фото: Facebook/vadim.pidlipens.kij)

25 октября во время выполнения боевого задания погиб Вадим Пидлипенский. Наш коллега. Друг. Военный. Человек, который делал мир вокруг себя светлее. Это боль, которую трудно описать словами.

Вадим присоединился к Ligamedia в 2015 году и сразу стал своим. Не потому, что так надо, а потому что таким он был: открытым и искренним. С ним было легко. С ним хотелось работать, смеяться, пить кофе, говорить обо всем на свете. Профессионал своего дела, способный найти общий язык с каждым.

Вадим любил футбол, более 20 лет был фанатом ФК "Динамо".

"Когда после матча, от шумной толпы стадиона, все расходятся компаниями, чтобы обсудить игру "кумиров" в третьем тайме – состав людей, с которыми хочется поделиться этими эмоциями, обычно с годами не меняется. Такой себе маленький праздничный ритуал, которым завершается футбольный уикенд. Присутствие Вадима на третьем тайме его украшало. Остроумие, манера общения, эрудированность – и футбольная тоже. Множество совместных выездов... С его гибелью здесь стало намного темнее, а там – светлее и веселее", – вспоминают в сообществе "Druzi Dynamo".

Группа Rammstein была особым увлечением Вадима. Даже в офисе не проходили дни без ее песен – они всегда заряжали энергией. Поэтому став в ряды Вооруженных Сил Украины в 2024 году, Вадим взял позывной "Рамштайн".

"Ты очень любил футбол, Киев и хорошие рестораны, где мы часто проводили время. Ты был настоящим, открытым, искренним и готовым помочь. В начале войны твои двери открылись для меня, где мы жили вместе несколько месяцев. Было очень много хорошего времени вместе и много планов... Ты рассказывал какая хорошая Исландия, а также какое хорошее пиво в Копенгагене, показывал мне все новые клипы "Рамштайн", я не удивлен, почему у тебя появилось такое позывное имя", – вспоминает друг Евгений.

На фронте Вадим оставался тем же, каким был в жизни – открытым и добрым. Он был тем, кто всегда знал, что сказать, когда другим было трудно. Тем, кто мог одной шуткой разрядить тишину после тяжелого дня. Тем, кто никогда не терял человечность.

"Рядом с тобой невозможно было не улыбаться", – вспоминают друзья Вадима. Это та черта, которая всегда отличала Вадима – его свет.

"Все самые смешные истории моей жизни связаны с тобой. А их столько, их тааааак много. Но, с тобой связаны и самые счастливые – потому что ты часть моей жизни. Ты лучший свидетель, ты лучший неформальный крестный, которого мы также должны были крестить)) Ты был лучшим другом, ты был и будешь, всегда будешь огромной и неизменно важной частью моей жизни", - пишет подруга Мария.

Но для любимой Вадим был не просто другом или коллегой – он был будущим. Был домом и верой в завтрашний день.

"Я благодарю судьбу за то, что она подарила нам встречу. Каждое мгновение рядом с тобой было счастьем. И как же больно принимать несправедливость этой войны, которая забрала у меня будущее, наши планы, наши мечты. Я знаю, как трудно тебе было там... но ты выстоял. Ты до последнего оставался мужественным, светлым, настоящим. Ты защищал нас всех, не жалея себя. Ты ушел туда, где нет войны. Но твоя душа всегда будет держать меня за руку. Я тебя очень люблю", – написала возлюбленная Вадима Анна.

Мы рядом со всеми, кто любил Вадима. Его семьей. Друзьями. Побратимами. Всеми, для кого эта потеря – это разрыв в сердце.

Вадим, спасибо тебе. За твою храбрость, за искренность и теплоту. За то, кем ты был и всегда с нами будешь. Светлая память.