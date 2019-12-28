С 2020 года ранняя диагностика онкозаболеваний будет бесплатной

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С 2020 года Национальная служба здравоохранения Украины оплатит больницам услуги ранней диагностики новообразований у украинцев. Об этом говорится в сообщении НСЗУ.

Для обследования необходимо будет получить направление от семейного врача или другого врача-куратора.

В программе медицинских гарантий на это выделено около 1 млрд грн.

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"Инструментальные исследования для ранней диагностики новообразований - маммография, гистероскопия, эзофагогастродуоденоскопия, колоноскопия, цистоскопия и бронхоскопия - определены приоритетными услугами и будут бесплатными для украинцев", - отмечается в сообщении.

Для обследования необходимо будет получить направление от семейного или другого лечащего врача.

Основанием для проведения бесплатных инструментальных исследований является и возраст пациента. Маммография назначается женщине 40 лет и старше, гистероскопия - от 50 лет и старше. Эзофагогастродуоденоскопия, цистоскопия, бронхоскопия для пациентов от 50 лет и старше, колоноскопия - от 40 лет и старше

Все обследования будут проводиться с соблюдением стандартов обезболивания.

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