СБУ: Харьковчанка под видом волонтерки передала военным скутер со взрывчаткой – фото

В результате теракта в Харькове погиб один военный, еще один – госпитализирован в тяжелом состоянии. Задержанной грозит пожизненное с конфискацией

Фото: Нацполиция

В Харькове 20 июня задержали 19-летнюю местную жительницу, подозреваемую в теракте – она передала военным Вооруженных Сил Украины заминированный скутер в качестве "волонтерской помощи". Об этом сообщили Служба безопасности Украины и Нацполиция.

В тот же день российские спецслужбы активировали самодельное взрывное устройство (СВУ), спрятанное в багажнике скутера, когда рядом находились двое военных.

Один из военных, 29 лет, погиб на месте. Другой, 26-летний, был госпитализирован с тяжелыми травмами.

Взрыв произошел возле кафе в одном из парков Индустриального района Харькова, куда враг заманил воинов под видом передачи им "волонтерского" мотороллера.

По данным следствия, для подготовки преступления агрессор завербовал 19-летнюю харьковчанку, которую нашел на Telegram-каналах по поиску работы.

После вербовки она получила подробные инструкции от куратора для изготовления СВУ в домашних условиях. Она купила бытовые химикаты, аккумуляторы, провода и два телефона для дистанционного подрыва.

Готовую взрывчатку фигурантка привезла на место стоянки скутера и спрятала СВУ в его багажнике. После взрыва правоохранители выяснили, что мощность этого СВУ – около 1 кг в тротиловом эквиваленте. Корпус – металлический, с многочисленными обломками.

Спецслужбы РФ замаскировали камеру на месте спланированного теракта, через нее они отследили прибытие военных.

Фигурантка пыталась "залечь на дно", но через несколько часов после взрыва ее задержали правоохранители.

При обыске у нее изъяты неиспользованные компоненты взрывного устройства и телефон с доказательствами работы на врага.

Следователи СБУ сообщили задержанной о подозрении по статье о теракте, приведшем к гибели человека. Женщина арестована, ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Народный депутат Михаил Соколов опубликовал видео 18+ момента взрыва.