СБУ вместе с британцами разоблачили хакерскую группировку - фото

За два года хакеры похитили персональные данных граждан Великобритании, США, стран Европы и СНГ для продажи на ресурсах DarkNet, отметили в ведомстве

Служба безопасности Украины совместно с правоохранительными органами Великобритании блокировали деятельность международной хакерской группировки. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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"Группировка действовала с 2018 года и специализировалась на похищение персональных данных граждан Великобритании, США, стран Европы и СНГ для продажи на ресурсах DarkNet", - отметили в ведомстве.

Британские правоохранители сообщили, что один из участников группировки живет в Украине. Хакер разрабатывал и продавал на специализированных сайтах вирусные программы для незаконного доступа к компьютерам по всему миру, пишет СБУ.

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По данным следствия, с помощью вредоносной программы хакеры похищали логины и пароли от интернет-сайтов, электронных почтовых ящиков, данные кредитных карт и электронных кошельков граждан. Затем информацию использовали для создания бот-сетей, DDoS-атак, похищения средств и персональной информации граждан.

Во время обысков в украинского хакера изъяли более 20 терабайт информации со взломанных компьютеров и исходные коды разработанного им вируса. Мужчине сообщили подозрение по ч. 1 ст. 361-2 (несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая хранится в компьютерах) УК.

Правоохранители Великобритании задержали его сообщника, который уже отбывает тюремное заключение за преступления в сфере кибербезопасности.

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В мае СБУ задержала в Ивано-Франковске "всемирно известного" хакера.

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Наталия Софиенко

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