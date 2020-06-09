Сегодня - последний день регистрации на дополнительную сессию ВНО

Внешнее независимое оценивание (фото - testportal.gov.ua)

Сегодня, 9 июня, - последний день подачи регистрационных документов на дополнительную сессию внешнего независимого оценивания. Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

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Дату подачи документов определяют по оттиску штемпеля на почтовом конверте.

Право на регистрацию в дополнительный период имеют лица, которые не зарегистрировались в основной период регистрации.

Дополнительная сессия ВНО запланирована на 23 июля-11 августа, а ее результаты будут размещены до 14 августа.

12 мая сообщалось, что возросло количество высших учебных заведений, в которые выпускники с оккупированных территорий могут поступить по упрощенной процедуре.

20 мая сообщалось , что основная сессия внешнего независимого оценивания в этом году начнется 25 июня с тестирования по математике и завершится 17 июля тестированием по химии.

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