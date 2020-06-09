Сегодня - последний день регистрации на дополнительную сессию ВНО

Сегодня, 9 июня, - последний день подачи регистрационных документов на дополнительную сессию внешнего независимого оценивания. Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.
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Дату подачи документов определяют по оттиску штемпеля на почтовом конверте.
Право на регистрацию в дополнительный период имеют лица, которые не зарегистрировались в основной период регистрации.
Дополнительная сессия ВНО запланирована на 23 июля-11 августа, а ее результаты будут размещены до 14 августа.
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