Сегодня украинцы отмечают Щедрый вечер: что нужно знать

Фото: скриншот видео

Вечером 13 января, накануне Нового года по старому стилю, украинцы традиционно празднуют Щедрый вечер или праздник Меланки.

Такое название праздник получил за то, что по юлианскому календарю, которым пользуются восточные православные христиане, на 31 декабря приходится день святой Мелании Римляныни, которая жила в Риме в IV-V веках.

Реклама

Согласно украинским традициям, вечер с 13 на 14 января называют Щедрым.

В это время принято петь песни, угощать гостей вкусными блюдами и с первой звездой пускать в дом шедровщиков.

Обычно готовят щедрый праздничный новогодний стол. Принято второй раз в течение зимних праздников варить кутью, на столе должны преобладать мясные блюда, также блины, пироги с сыром, мясом, вареники со сметаной.

В этот вечер многие ходят по домам с щедривками, они песнями прославляют хозяев, желают им здоровья и достатка на весь год, за что и получают щедрую награду.

Кабинет министров утвердил решение о переносе рабочих дней в 2019 году в связи с государственными праздниками и выходными