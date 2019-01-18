Погода в Украине: тепло и преимущественно без осадков — карты

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Сегодня, 18 января, в западных регионах Украины ожидаются дожди с мокрым снегом, на остальной территории преимущественно без осадков. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Температура воздуха днем местами поднимется до +8 градусов по Цельсию.

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На западе дожди с мокрым снегом во всех регионах, кроме Волынской и Ровенской областей, температура днем от +2 до +4, ночью от -3 до +2 градусов.

На севере Украины переменная облачность и без осадков, днем от 0 до +3, ночью от -5 до -9.

В центре сухо, днем от +1 до +4, ночью от -2 до -5 градусов.





В восточных областях тоже без осадков, температура днем от +2 до +4, ночью от -2 до -6.

На юге Украины днем от +4 до +7, ночью от -1 до -4.

В Крыму днем от +6 до +8, ночью от -1 до -3.

В Киеве сегодня без осадков, днем от +1 до +3, ночью от -1 до +1 градуса, ветер юго-западный, 7-12 м/с.