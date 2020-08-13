Сегодня в Украину придет незначительное похолодание: погода, карта

По прогнозам Укргидрометцентра, 13 августа практически на всей территории Украины похолодает до 19-24 градусов

В четверг, 13 августа, в Украине жара отступит и придет незначительное похолодание. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Сильнее всего похолодает в северных областях. Так, на Западе в четверг ожидается 21-24 градуса. Осадков не предвидеться. Только в Ужгороде 13 августа будет немного теплее, чем в остальных регионах. Там прогнозируется до 28 градусов тепла.

В центральных областях будет прохладно. Столбики термометра прогреются максимум до 23 градусов. На Востоке ожидается 20-24 градусов тепла, дождей не предвидится.

Теплее всего будет на Юге. В Одесской, Николаевской и Херсонской областях ожидается 25-28 градусов. А вот на Севере страны, наоборот, будет очень холодно. В Сумской области температура опустится до 19 градусов.

В Киеве 13 августа тоже будет прохладно. Днем температура воздуха прогреется до 20-23 градусов, а вот ночью опустится до 11-13 градусов.

27 июля Укргидрометцентр дал прогноз погоды на август .

Наталия Софиенко

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