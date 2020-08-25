Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 25 августа

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1. ВЕРХОВНАЯ РАДА ПОВЫСИЛА МИНИМАЛЬНУЮ ЗАРПЛАТУ. Верховная Рада изменила госбюджет для повышения размера минимальной зарплаты до 5000 грн с 1 сентября. Принятие президентского законопроекта №3963 в целом с учетом технико-юридических правок и предложений профильного комитета поддержали 295 депутатов (подробнее).

2. УКРАИНА И ПЯТЬ СТРАН ЕВРОПЫ ПРИСОЕДИНИЛИСЬ К САНКЦИЯМ ЕС ПРОТИВ РОССИИ ЗА КРЫМ. Шесть европейских стран присоединились к санкциям Европейского союза против России за оккупацию Крыма и Севастополя. Заявление опубликовано на сайте Европейского совета (подробнее).

3. БАНК АРКАДА ВНЕСЕН В КАТЕГОРИЮ ПРОБЛЕМНЫХ. ГЛАВНЫЙ ОФИС АРЕСТОВАН. Правление Национального банка Украины 6 августа внесло банк Аркада в категорию проблемных. Также НБУ ввел специальный режим контроля за деятельностью банка и назначил куратора (подробнее).

4. COVID-19. МИНЗДРАВ ОБНОВИЛ ПРАВИЛА ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛАХ: ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ. Министерство здравоохранения обновило правила для обучения в школах во время эпидемии, поэтому с 1 сентября ученики 1-4 классов передвигаться по школе могут без медицинской маски (подробнее).

5. КОРОНАКРИЗИС. ВЕРХОВНАЯ РАДА ПОДДЕРЖАЛА ПОЛУЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ ОТ ЕС НА 1,2 МЛРД ЕВРО. Верховная Рада ратифицировала Меморандум о взаимопонимании между Украиной и Европейским Союзом о получении макрофинансовой помощи до 1,1 млрд евро. Законопроект №0063 поддержали 248 народных депутатов (подробнее).

6. КАБМИН ПРЕДЛОЖИЛ ПРОДЛИТЬ КАРАНТИН ДО 1 НОЯБРЯ - ШМЫГАЛЬ. Из-за ухудшения эпидемической ситуации Кабинет министров предложил продолжить карантин в стране до 1 ноября, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль (подробнее).

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Арина Толина

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