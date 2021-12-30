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Шкарлет о результатах вакцинации учителей: Мы приближаемся к стопроцентному показателю

Цей матеріал також доступний українською
30.12.2021, 17:35
Шкарлет о результатах вакцинации учителей: Мы приближаемся к стопроцентному показателю - Фото
Сергей Шкарлет (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

На 30 декабря 96,23% украинских учителей получили одну дозу вакцины от коронавируса, 91% педагогов сделали две прививки. Об этом сообщил министр образования Сергей Шкарлет.

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"Еще раз хочу поблагодарить за проведение коммуникационной кампании по вакцинации всех причастных, ведь совместными усилиями мы приближаемся к стопроцентному показателю вакцинации среди педагогов", – написал он.

Глава Минобразования отметил области, в которых процент вакцинированных учителей наиболее высокий:

- Днепропетровская – 96,08%;

- Луганская – 95,62%;

- Полтавская – 95,44%;

- Черкасская – 95,39%;

- Сумская – 95,36%.

Шкарлет подчеркнул, что ведомство проанализировало статистику привитых учителей по типу учреждения: в спецобразовании – 96,72%; в профучреждениях– 93,75%; в школах – 92,87%; в детсадах – 89,94%; в колледжах – 87,45%; в вузах – 82,94%.

Министр добавил, что дистанционно в разных областях учатся 113 учебных заведений, на каникулах отдыхают дети 7527 школ.

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Яна Катасонова
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вакцинация вакцина прививка минобразования учителя коронавирус COVID-19 Сергей Шкарлет
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