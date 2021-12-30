Шкарлет о результатах вакцинации учителей: Мы приближаемся к стопроцентному показателю

На 30 декабря 96,23% украинских учителей получили одну дозу вакцины от коронавируса, 91% педагогов сделали две прививки. Об этом сообщил министр образования Сергей Шкарлет.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Еще раз хочу поблагодарить за проведение коммуникационной кампании по вакцинации всех причастных, ведь совместными усилиями мы приближаемся к стопроцентному показателю вакцинации среди педагогов", – написал он.

Глава Минобразования отметил области, в которых процент вакцинированных учителей наиболее высокий:

- Днепропетровская – 96,08%;

- Луганская – 95,62%;

- Полтавская – 95,44%;

- Черкасская – 95,39%;

- Сумская – 95,36%.

Шкарлет подчеркнул, что ведомство проанализировало статистику привитых учителей по типу учреждения: в спецобразовании – 96,72%; в профучреждениях– 93,75%; в школах – 92,87%; в детсадах – 89,94%; в колледжах – 87,45%; в вузах – 82,94%.

Министр добавил, что дистанционно в разных областях учатся 113 учебных заведений, на каникулах отдыхают дети 7527 школ.

Украина сможет ревакцинировать 70% взрослого населения в 2022 году, заявил замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

Также третью (бустерную) дозу могут получить медики и работники интернатов.

Согласно опросу группы Рейтинг, 38% украинцев все еще не готовы вакцинироваться от коронавируса.

Читайте также: "Слуга народа" по-перуански. Бывшего сельского учителя все-таки признали президентом

Яна Катасонова

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.