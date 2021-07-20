"Слуга народа" по-перуански. Бывшего сельского учителя все-таки признали президентом

Выдвиженец от леворадикальной партии Свободное Перу Педро Кастильо официально признан победителем президентских выборов, которые состоялись еще 6 июня. Об этом пишет агентство Deutsche Welle.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

51-летний Кастильо обещал во время предвыборной кампании вернуть смертную казнь, дать всем интернет, но контролировать СМИ, а также внедрить налог на "сверхприбыль", упразднить конституционный суд и повысить финансирование здравоохранения и образования.

За Кастильо проголосовали 50,12% перуанских избирателей (8,8 млн человек). Как уточняет источник, бывший сельский учитель завоевал поддержку беднейших слоев населения "популистскими обещаниями социальных реформ и справедливого распределения богатств страны".

Читайте также: В Перу президент пробыл на посту шесть дней. Это не рекорд – были лидеры и на час

Ближайшая его конкурентка Кейко Фухимори от правопопулистской партии Народная сила, дочь экс-президента Альберто Фухимори (получил 25 лет тюрьмы за организацию "эскадронов смерти" и коррупцию, — ред.), уступила ему совсем незначительно: 49,9%, что всего на 44 000 голосов меньше.

Она пыталась обжаловать результаты волеизъявления народа в суде, но тщетно.

СПРАВКА. "Слуга народа" (2015—2019) – телесериал от Студии Квартал 95 со слоганом "История следующего президента". По сюжету, учитель истории Василий Голобородько, устав от реалий, выдвигается в президенты и побеждает. Главную роль исполнил актер . "Слуга народа" (2015—2019) – телесериал от Студии Квартал 95 со слоганом "История следующего президента". По сюжету, учитель истории Василий Голобородько, устав от реалий, выдвигается в президенты и побеждает. Главную роль исполнил актер Владимир Зеленский , который в 2019 году пошел на выборы и стал президентом Украины.

В сентябре 2019 года Зеленский планировал "турне" по Латинской Америке и Африке.

25 мая 2021 года в Перу террористы из организации "Сендеро Луминосо" убили по меньшей мере 14 человек накануне выборов.

В июне стало известно, что Перу – мировой лидер по смертности от коронавируса на душу населения.

В июле подписано соглашение о безвизе между Украиной и Перу.

JPMorgan назвал страны с развивающейся экономикой, уязвимые перед дельта-штаммом.

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.