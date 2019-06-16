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16.06.2019, 17:39

Шквалы, грозы и град: где резко ухудшится погода - карта

Шквалы, грозы и град: где резко ухудшится погода - карта - Фото
Дождь (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Украинцев предупреждают о шквалах, грозах и граде на западе и центре страны

По данным УкрГидрометцентра, 16 июня в западных областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"До конца суток 16 и ночью 17 июня в Карпатском регионе значительные дожди. 17 июня в западных, Житомирской и Винницкой областях областях - грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с", - отметили в пресс-службе.

Фото: meteo.gov.ua

Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о подъеме уровне воды в реках - до отметки 155-160 см на реке Дунай возле Вилково (Одесская область).

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Теги: шквалы, погода, ГСЧС, карта
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