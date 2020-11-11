Шмыгаль: Если ничего не делать, до 15 декабря мест в больницах не будет даже в коридорах
Премьер-министр уточнил, что задача карантина выходного дня – уменьшить потоки людей в транспорте и ограничить социальные контакты
Если правительство не ужесточит карантинные меры, то уже к 10-15 декабря, мест в больницах не останется даже в коридорах. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.
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"Если ничего не делать, уже 10-15 декабря медицинская система не будет иметь возможности принимать ни одного человека. 10-15 декабря. В нынешней ситуации если ничего не делать, мест в больницах не будет даже в коридорах", – сказал Шмыгаль.
Он уточнил, что задача карантина выходного дня состоит в том, чтобы уменьшить потоки людей в метро, в маршрутных такси, в транспорте, уменьшить социальные контакты, а не в том, чтобы уменьшить количество людей в развлекательных заведениях и ресторанах.
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