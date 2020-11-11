Шмыгаль: Если ничего не делать, до 15 декабря мест в больницах не будет даже в коридорах

Премьер-министр уточнил, что задача карантина выходного дня – уменьшить потоки людей в транспорте и ограничить социальные контакты

Если правительство не ужесточит карантинные меры, то уже к 10-15 декабря, мест в больницах не останется даже в коридорах. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Если ничего не делать, уже 10-15 декабря медицинская система не будет иметь возможности принимать ни одного человека. 10-15 декабря. В нынешней ситуации если ничего не делать, мест в больницах не будет даже в коридорах", – сказал Шмыгаль.

Он уточнил, что задача карантина выходного дня состоит в том, чтобы уменьшить потоки людей в метро, ​​в маршрутных такси, в транспорте, уменьшить социальные контакты, а не в том, чтобы уменьшить количество людей в развлекательных заведениях и ресторанах.

Сегодня, 11 ноября, в Украине на три недели ввели карантин выходного дня в связи с распространением коронавирусной болезни COVID-19.

Также в Украине отменили адаптивный карантин: теперь по всей стране будут действовать правила оранжевой зоны с некоторыми усилениями.

Идею карантина выходного дня критиковал министр культуры Александр Ткаченко. Он говорил, что это может привести последствиям для сферы культуры и креативных индустрий.

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.