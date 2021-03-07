Шмыгаль об отключении котелен: Незаконные действия Донецкоблгаза не останутся без реакции

Донецкоблгаз отключил от газа 59 котелен Теплокоммунэнерго вопреки постановлению Кабинета Министров – это привело к тому, что около 500 жилых домов и ряд социальных объектов, в том числе больницы, остались без тепла. Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль в Facebook.

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По его словам, чтобы решить проблему с возобновлением подачи тепла понадобилось меньше суток.

"Уверен, незаконные действия Донецкоблгаза, который пренебрег потребностями людей и поставил под угрозу их жизни и здоровье, не останутся без соответствующей реакции. Правоохранители уже открыли уголовное дело по статье 356 УК (самоуправство)", – подчеркнул Шмыгаль.

В свою очередь глава Донецкой ОГА Павел Кириленко отметил в Facebook, что, по его мнению, Донецкоблгаз нарушил условия меморандума от 9 февраля, "безосновательно перекрыв газоснабжение 59 котельням при прогнозированной температуре до -7º.

6 марта НАК "Нафтогаз Украины" прекратил поставки газа в Донецкую область из-за долгов.

В тот же день мэр Славянска Вадим Лях сообщил, что обратился с заявлением в прокуратуру, посчитав действия Донецкоблгаза незаконными.

В ночь на 7 марта в Славянск вернули отопление, а глава Донецкой ОГА заявил, что полиция открыла уголовное дело по факту самоуправства Донецкоблгаза и отключения котелен.

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Дарья Мостовая

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