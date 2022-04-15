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Шмыгаль: Переселенцам выплатят дополнительную помощь – по 2200 грн каждому

Цей матеріал також доступний українською
15.04.2022, 19:00
Шмыгаль: Переселенцам выплатят дополнительную помощь – по 2200 грн каждому - Фото
Украинцы ждут эвакуации в Краматорске

Совместно с ООН Кабмин утвердил две программы дополнительной финансовой помощи для вынужденных переселенцев. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгал на брифинге по итогу заседания Кабинета Министров 15 апреля. 

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Согласно договоренности Украины со Всемирной продовольственной программой ООН, каждому вынужденно перемещенному украинцу дополнительно буду выплачивать 2200 гривень каждый месяц на каждого члена семьи. Финансовая помощь по программе будет предоставляться в течение трех месяцев. Также, дополнительные выплаты получат малообеспеченные пенсионеры, которые вынуждены были покинуть свои дома. Этой программой от доноров планируют помочь порядка 700 тысячам вынужденных переселенцев. 

Выплаты будут осуществляться на банковский счет, который подали украинцы во время регистрации и получения статуса вынужденно-перемещенного лица. Для получения помощи Минсоцполитки формирует и передает Управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев перечень ВПЛ, которые принадлежат к уязвимым категориям. 

Анна Чуданова
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