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Шмыгаль спрогнозировал стоимость коммерческой вакцины от COVID-19

05.03.2021, 17:03
Шмыгаль спрогнозировал стоимость коммерческой вакцины от COVID-19 - Фото
Вакцина от Pfizer-BioNTech (фото - ЕРА)

Премьер-министр Денис Шмыгаль предположил, что прививка от коронавируса в коммерческих учреждениях будет стоить в пределах 300-1200 грн. Об этом он сказал в интервью журналу Фокус.

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Шмыгаль отметил, что в мире сейчас пока нет коммерческого оборота вакцин — производители торгуют только с правительствами. "Но этого стоит ожидать, и мы думаем об этом", – добавил он. Если после вакцинации приоритетных групп украинцев появятся излишки, их используют именно с этой целью, "ведь многие захотят привиться вне очереди, чтобы получить паспорт вакцинации и путешествовать". 

"Сейчас цена этой вакцины у производителя (Pfizer) колеблется от $15 до $20. Идут испытания новых вакцин, производители быстро разворачивают мощности, за несколько месяцев конкуренция будет очень высока. Это сбалансирует рынок. Думаю, если вакцины от гриппа или дифтерии в коммерческом пользовании стоят 300-1200 грн, то вакцина от COVID-19 будет в тех же пределах", – сказал Шмыгаль.



Вадим Ребрина
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вакцинация Денис Шмыгаль   COVID-19
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