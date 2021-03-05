Шмыгаль спрогнозировал стоимость коммерческой вакцины от COVID-19

Премьер-министр Денис Шмыгаль предположил, что прививка от коронавируса в коммерческих учреждениях будет стоить в пределах 300-1200 грн. Об этом он сказал в интервью журналу Фокус.

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Шмыгаль отметил, что в мире сейчас пока нет коммерческого оборота вакцин — производители торгуют только с правительствами. "Но этого стоит ожидать, и мы думаем об этом", – добавил он. Если после вакцинации приоритетных групп украинцев появятся излишки, их используют именно с этой целью, "ведь многие захотят привиться вне очереди, чтобы получить паспорт вакцинации и путешествовать".

"Сейчас цена этой вакцины у производителя (Pfizer) колеблется от $15 до $20. Идут испытания новых вакцин, производители быстро разворачивают мощности, за несколько месяцев конкуренция будет очень высока. Это сбалансирует рынок. Думаю, если вакцины от гриппа или дифтерии в коммерческом пользовании стоят 300-1200 грн, то вакцина от COVID-19 будет в тех же пределах", – сказал Шмыгаль.

С 24 февраля в Украине началась вакцинация от коронавируса. Вакцинация проходит бесплатно и по желанию. Об этапах вакцинации.

3 марта главный санврач Виктор Ляшко заявил, что намерен "охватить прививками" 80% населения до конца года.







Вадим Ребрина

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