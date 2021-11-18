Шон Пенн побывал на Донбассе, где пообщался с украинскими военными: фото

Американский актер и кинорежиссер Шон Пенн в рамках работы над документальным фильмом об Украине посетил один из населенных пунктов Приазовья, который больше всего почувствовал от российской агрессии. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

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Основной замысел фильма, по информации Генштаба, – рассказать широкой публике о событиях, которые сейчас происходят Украине.

На Донбассе Шон Пенн пообщался с украинскими военнослужащими, которые сегодня защищают страну.

Как отметили в Генштабе, неожиданным для американской делегации стало то, что значительный процент украинских военнослужащих – женщины, которые не просто служат в рядах ВСУ, а наравне со всеми выполняют боевые задания и руководят боевыми подразделениями непосредственно на линии столкновения.

16 ноября стало известно, что Шон Пенн тайно прилетел в Украину для съемок документального фильма. Его видели со съемочной группой в Киеве, на Аллее Героев Небесной сотни. Членам команды запретили раскрывать какие-либо детали, а героев интервью просят соблюдать конфиденциальность.

Вадим Ребрина

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