Сильный ветер, снег и дождь: где ухудшится погода - карта

Фото: iStock/Global Images Ukraine

11 марта в Украине - сильный ветер со штормовыми порывами. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

"Циклон, который катиться по северу, будет затрагивать нас дождями, а западные области даже снегом. На юге существенные осадки маловероятны, только в Запорожье пройдет дождь", - отметила Диденко.

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По ее словам, температура в понедельник + 4, + 9 градусов, на юге + 10 , + 15 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

В Киеве - сильный ветер, ожидается дождь, температура воздуха до + 8 градусов.

"Неделя будет холодной", - уточнила Диденко.

8 марта 2019 года в Киеве был установлен новый температурный рекорд за всю историю наблюдений.