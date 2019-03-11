Сильный ветер, снег и дождь: где ухудшится погода - карта

11 марта в Украине - сильный ветер со штормовыми порывами. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.
"Циклон, который катиться по северу, будет затрагивать нас дождями, а западные области даже снегом. На юге существенные осадки маловероятны, только в Запорожье пройдет дождь", - отметила Диденко.
По ее словам, температура в понедельник + 4, + 9 градусов, на юге + 10 , + 15 градусов.
Фото: meteo.gov.ua
В Киеве - сильный ветер, ожидается дождь, температура воздуха до + 8 градусов.
"Неделя будет холодной", - уточнила Диденко.
8 марта 2019 года в Киеве был установлен новый температурный рекорд за всю историю наблюдений.