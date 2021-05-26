Синоптики предупреждают об ухудшении погоды: ожидаются шквалы и град

Сильный ветер, грозы и град ожидаются сегодня днем, сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

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Ухудшение погодных условий прогнозируется на севере Украины, а также в Винницкой и Черкасской областях. Синоптики предупреждают о шквальном ветре до 15-20 м/с, грозах и граде.

Уровень опасности погодных условий – желтый, это означает потенциальную угрозу.

25 мая 2021 года в Херсонской области пронесся торнадо: повреждены крыши и заборы, повалены деревья – фото.

До конца недели синоптики обещают дожди и грозы: карта погоды.

По прогнозам июнь будет теплым и не слишком дождливым.

Денис Юдин

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