Синоптики предупреждают об ухудшении погоды: ожидаются шквалы и град
26.05.2021, 11:02
Иллюстративное фото: pixabay.com
Сильный ветер, грозы и град ожидаются сегодня днем, сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.
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Ухудшение погодных условий прогнозируется на севере Украины, а также в Винницкой и Черкасской областях. Синоптики предупреждают о шквальном ветре до 15-20 м/с, грозах и граде.
Уровень опасности погодных условий – желтый, это означает потенциальную угрозу.
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