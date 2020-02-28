Штормовой ветер. Синоптики предупреждают об ухудшении погоды: карта

28 февраля дожди и мокрый снег ожидаются в центре, на западе и востоке. Осадки будут сопровождаться сильным ветром. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
На остальной территории Украины будет преобладать сухая погода, местами солнечно.
В ГСЧС предупредили, что в южных, центральных и восточных областях порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, в Херсонской и Запорожской областях ночью - до 24 м/с (первый уровень опасности, желтый).
"Днем в пятницу с юго-запада подойдет очередная порция осадков и на западе ожидается мокрый снег, в Карпатах может быть сильнее", - уточнила синоптик Наталья Диденко.
Фото: meteo.gov.ua
Температура воздуха на протяжении дня будет колебаться в пределах + 3, + 8 градусов, в западных областях будет холоднее, максимально только 0, + 4 градуса.
В Киеве - сухая и солнечная погода, ветер западного направления, днем около +5 градусов.
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