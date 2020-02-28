Штормовой ветер. Синоптики предупреждают об ухудшении погоды: карта

Дождь (фото - unsplash.com)

28 февраля дожди и мокрый снег ожидаются в центре, на западе и востоке. Осадки будут сопровождаться сильным ветром. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На остальной территории Украины будет преобладать сухая погода, местами солнечно.

В ГСЧС предупредили, что в южных, центральных и восточных областях порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, в Херсонской и Запорожской областях ночью - до 24 м/с (первый уровень опасности, желтый).

"Днем ​​в пятницу с юго-запада подойдет очередная порция осадков и на западе ожидается мокрый снег, в Карпатах может быть сильнее", - уточнила синоптик Наталья Диденко.

Фото: meteo.gov.ua

Температура воздуха на протяжении дня будет колебаться в пределах + 3, + 8 градусов, в западных областях будет холоднее, максимально только 0, + 4 градуса.

В Киеве - сухая и солнечная погода, ветер западного направления, днем ​​около +5 градусов.

24 февраля сообщалось , что циклон Юлия принесет в Украину осадки с штормовым ветром.

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