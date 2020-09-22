Синоптики предупреждают о ночных заморозках
22.09.2020, 16:10
Заморозки (фото - unsplash.com)
По прогнозам Укргидрометцентра, 23-25 сентября ожидается постепенное повышение температуры
Ночью 22 сентября в восточных областях ожидаются заморозки на поверхности почвы 0, -5 градусов. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
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"И снова у нас завтра - антициклон. 23 сентября в Украине везде - сухо, солнечно, тепло, + 22 + 28 градусов", - отметила синоптик Наталья Диденко.
Водителей предупреждают о туманах.
23-25 сентября прогнозируется постепенное повышение температуры.
- В Киеве ночь на 1 сентября стала самой теплой за 140 лет наблюдений.
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