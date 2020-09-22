Синоптики предупреждают о ночных заморозках

По прогнозам Укргидрометцентра, 23-25 сентября ожидается постепенное повышение температуры

Ночью 22 сентября в восточных областях ожидаются заморозки на поверхности почвы 0, -5 градусов. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"И снова у нас завтра - антициклон. 23 сентября в Украине везде - сухо, солнечно, тепло, + 22 + 28 градусов", - отметила синоптик Наталья Диденко.

Водителей предупреждают о туманах.

23-25 сентября прогнозируется постепенное повышение температуры.

В Киеве ночь на 1 сентября стала самой теплой за 140 лет наблюдений.

Читайте также: Синоптики рассказали, когда в Украину придет "бабье лето" – погода, карта

Арина Толина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.