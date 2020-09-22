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Синоптики предупреждают о ночных заморозках

22.09.2020, 16:10
Синоптики предупреждают о ночных заморозках - Фото
Заморозки (фото - unsplash.com)

По прогнозам Укргидрометцентра, 23-25 сентября ожидается постепенное повышение температуры

Ночью 22 сентября в восточных областях ожидаются заморозки на поверхности почвы 0, -5 градусов. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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"И снова у нас завтра - антициклон. 23 сентября в Украине везде - сухо, солнечно, тепло, + 22 + 28 градусов", - отметила синоптик Наталья Диденко.

Водителей предупреждают о туманах.

23-25 сентября прогнозируется постепенное повышение температуры.

  • В Киеве ночь на 1 сентября стала самой теплой за 140 лет наблюдений.

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Арина Толина
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