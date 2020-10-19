Синоптики предупреждают о похолодании: погода, карта

По прогнозам Укргидрометцентра, в центре потепление ожидается 22-23 ноября

Сегодня, 19 октября, на большинстве территории страны существенные осадки не ожидаются. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Максимально в Украине предполагается + 9, + 13 градусов, на юго-востоке и в южной части + 13, + 17 градусов.

В Киеве понедельник будет сухим, даже солнечным, днем ​​+9 +10 градусов.

"В Киеве в четверг-пятницу потеплеет до +16 градусов", – уточнила Диденко.

В Киеве вторая подряд ночь на 8 октября оказалась самой теплой за период наблюдений, сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

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Арина Толина

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