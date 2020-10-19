Синоптики предупреждают о похолодании: погода, карта
19.10.2020, 08:33
Заморозки (фото - unsplash.com)
По прогнозам Укргидрометцентра, в центре потепление ожидается 22-23 ноября
Сегодня, 19 октября, на большинстве территории страны существенные осадки не ожидаются. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
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Максимально в Украине предполагается + 9, + 13 градусов, на юго-востоке и в южной части + 13, + 17 градусов.
В Киеве понедельник будет сухим, даже солнечным, днем +9 +10 градусов.
"В Киеве в четверг-пятницу потеплеет до +16 градусов", – уточнила Диденко.
- В Киеве вторая подряд ночь на 8 октября оказалась самой теплой за период наблюдений, сообщает Центральная геофизическая обсерватория.
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