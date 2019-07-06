Синоптики предупреждают о шквалах и ливнях: где ухудшится погода

Фото: pixabay.com

Сегодня ожидается + 23, + 26 градусов, на юге до +28 градусов. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

"В воскресенье будет немного выше: в течение дня + 24, + 28 градусов, на юге до +30 градусов. Лишь кое-где на Сумщине и в Карпатах + 20, + 24 градуса", - отметила Диденко.

По ее словам, днем ​​осадки вероятны на востоке и местами в западных областях.

"В воскресенье, 7 июля, на Ивана, кратковременные дожди с грозами ожидаются на западе и севере Украины, а вечером в воскресенье подойдут к центральной части. На остальной территории без осадков. При грозах возможны ливни и шквалы", - добавила Диденко.

Фото: meteo.gov.ua

Она уточнила, что в Киеве днем ​​в воскресенье в Киеве - дождь с грозой.

27 июня в Киеве и области из-за грозы, ливня и ветра 25-28 м/с были повалены деревья и повреждены конструкции зданий.

2 июля синоптики предупреждали о шквалах почти по всей территории Украины.

Читайте также: В июле в Киеве зафиксировали уже два температурных рекорда