Синоптики предупреждают о штормовом ветре и метелях: погода

Фото: iStock/Global Images Ukraine

По данным Укргидрометцентра, до конца суток, 13 января, в западных областях, в течение 14 января в Украине - порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с и метели. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Ночью 14 января в Карпатах и на Закарпатье значительные осадки в виде снега и дождя на дорогах страны гололедица (уровень опасности, желтый)", - отметили в пресс-службе.

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В Украине будет мокро, ветрено и тепло.

"Мокро - снег, мокрый снег, на юге с дождем. "Ветрено - порывы северо-восточного и юго-восточного ветра до штормовых 15-22 м/c. Ночью -1, -7 градусов мороза, на востоке -5, -10 градусов мороза, на западе местами 0, +-2 градуса", - отметила синоптик Наталья Диденко.

Фото: meteo.gov.ua

В Карпатах - сильный снег, сильный ветер, метель. В Киеве ночью -4, -6 градусов, днем ​​около нуля. "Пойдет периодически небольшой снег, вечером - умеренный. В столице завтра будет сильный ветер, будьте осторожными старыми деревьями и крышами домов", - предупредила Диденко.

В Кирилловке Запорожской области из-за морозов льдом начало покрываться Азовское море.