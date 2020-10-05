Синоптики предупреждают о сильном ветре: погода, карта

По прогнозам Укргидрометцентра, сегодня на западе страны пройдут дожди

Сегодня в Украине ожидается порывистый, сильный, штормовой ветер восточного направления. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Температура воздуха ожидается днем + 19, + 24 градуса.

В Киеве дневная температура воздуха будет колебаться около +20 градусов, без осадков.

В пресс-службе Киевской горадминистрации предупредили, что в течение дня, 5 октября, в Киеве порывы ветра – 15-20 м/с (Iуровень опасности, желтый).

Диденко добавила, что ближайший дождь в столице прогнозируется 7 октября, а следующие выходные обещают быть солнечными с температурой воздуха + 17, + 19 градусов.

На западе пройдут дожди.

18 сентября в этом году в Украину пришла "настоящая" осень.

Последние пять лет на Земле стали самыми теплыми в истории наблюдений.

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Арина Толина

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