Синоптики предупреждают о сильном ветре: погода, карта
По прогнозам Укргидрометцентра, сегодня на западе страны пройдут дожди
Сегодня в Украине ожидается порывистый, сильный, штормовой ветер восточного направления. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
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Температура воздуха ожидается днем + 19, + 24 градуса.
В Киеве дневная температура воздуха будет колебаться около +20 градусов, без осадков.
В пресс-службе Киевской горадминистрации предупредили, что в течение дня, 5 октября, в Киеве порывы ветра – 15-20 м/с (Iуровень опасности, желтый).
Диденко добавила, что ближайший дождь в столице прогнозируется 7 октября, а следующие выходные обещают быть солнечными с температурой воздуха + 17, + 19 градусов.
На западе пройдут дожди.
- 18 сентября в этом году в Украину пришла "настоящая" осень.
- Последние пять лет на Земле стали самыми теплыми в истории наблюдений.
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