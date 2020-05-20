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Синоптики предупреждают о заморозках: погода, карта

Синоптики предупреждают о заморозках: погода, карта - Фото
Фото: pixabay.com
20.05.2020, 09:25

По прогнозам Укргидрометцентра, 22-23 мая ночью и утром ожидаются заморозки

Атмосферные фронты переместятся вечером на центральную часть Украины, дожди ожидаются на востоке, в Сумской области и на юге, кроме временно оккупированного Крыма, 22-23 мая возможны заморозки. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Ветер будет свежим, с северо-запада, порывистым.

Температура воздуха на юге +15 градусов, днем ​​в Украине предполагается +14, +19 градусов, в южной части и на Закарпатье + 17, + 24 градуса.

Карта погоды на 20 мая (фото - meteo.gov.ua)

Фото:meteo.gov.ua

В Киеве - днем ​​воздух прогреется до +17 градусов.

Диденко предупредила, что по предварительным прогнозам, 22-23 мая ночью и утром на севере, западе и в центре - вероятность небольших заморозков.

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Арина Толина
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