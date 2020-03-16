Синоптики предупреждают о заморозках: погода, карты

Магнолии (фото - pixabay.com)

Сегодня, 16 марта, в Украине будет без осадков. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На западе днем прогнозируется +10 градусов, востоке +5 градусов, севере, юге в центре +8 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

Завтра, 17 марта, ночью ожидаются заморозки до -1 градуса на западе, севере, в центре, до -5 градусов - на востоке.

Днем температура воздуха будет на и юге западе +12 градусов, востоке +8 градусов, севере +10 градусов, в центре воздух прогреется до +9 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

15 марта синоптик Наталья Диденко сообщала, что антициклон Helge принесет сухую солнечную погоду, будет холодно.

13 марта сообщалось, что в Украину идет похолодание.

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