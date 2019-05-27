Синоптики рассказали, где пройдут дожди: погода, карта

Дождь (фото - pixabay.com)

Завершающий весенний понедельник начнется в Украине летней погодой. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

Температура воздуха в течение 27 мая достигнет + 23, + 28 градусов.

"Дожди, хотя небольшие и местами, вероятны только в северной части, на Волыни, Ровенской и Винницкой области. На остальной территории Украины будет преобладать сухая воздушная масса", - отметила Диденко.

Фото: meteo.gov.ua

По ее словам, ветер будет умеренным, а во вторник-среду ощутимо усилится. В Киеве - тепло, до + 25 + 27 градусов.

"Утро обещает быть солнечным, в течение дня есть вероятность кратковременного дождя с грозой. В столице во вторник-среду существенно усилится ветер, удержится теплая, до жары, погода. С 30 мая вероятность дождей увеличится, после 1 июня начнется ощутимое похолодание", - сказала синоптик.

В связи с непогодой в ночь с 24 на 25 мае в Украине оказались обесточенными 69 населенных пунктов в пяти областях.