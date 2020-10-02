Синоптики рассказали, где пройдут дожди: погода, карта
На выходных, 3-4 октября, потеплеет до + 19, + 22 градусов
Пятница, 2 октября, будет в Украине облачной, влажной, с периодическими дождями. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.
Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать
По ее словам, на востоке, в Сумской и Полтавской существенные осадки маловероятны.
Ветер еще оставаться порывистым, будьте осторожны.
Температура воздуха будет высокой на юге и востоке, + 18, + 23 градуса, на западе, + 14, + 17 градусов, на остальной территории + 16, + 19 градусов.
В Киеве – порывистый ветер, есть вероятность дождя, температура воздуха будет колебаться около +17, +18 градусов.
"На выходных потеплеет до + 19, + 22 градусов", – уточнила Диденко.
- 18 сентября в этом году в Украину пришла "настоящая" осень.
- Последние пять лет на Земле стали самыми теплыми в истории наблюдений.
Читайте также: Каким будет октябрь в Украине: долгосрочный прогноз погоды от Укргидрометцентра
Комментарии