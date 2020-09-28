Синоптики рассказали, где пройдут дожди: погода, карты
28.09.2020, 08:15
Иллюстративное фото: depositphotos.com
Сегодня дожди ожидаются на западе страны
Сегодня на большинстве территории страны сохранится сухая погода. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
На западе ожидаются дожди, +18 градусов, севере +19 градусов, востоке +21 градус, юге +25 градусов.
В Киеве воздух прогреется до +22 градусов.
Завтра, 29 сентября, на западе, юге и центре пройдут дожди. На западе ожидается +15 градусов, севере +19 градусов, юге +24 градусов. В центре температура воздуха будет +18 градусов.
- В Киеве ночь на 1 сентября стала самой теплой за 140 лет наблюдений.
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