Синоптики рассказали, какой будет погода: карта

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Сегодня, 5 июля, ожидается + 21, + 26 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

"Температура демонстрирует настоящие королевские черты - сдержанность и возможность другим, то есть, нам, быть довольными, поскольку в течение дня ожидается + 21, + 26 градусов. Даже с юга ушла сильная жара, там будет до +25, + 29, может быть, местами до +30 градусов", - отметила Диденко.

По ее словам, дожди с грозами - западе, севере, Винницкой и Одесской областях.

Фото: meteo.gov.ua

"На остальной территории удержится сухая воздушная масса", - уточнила Диденко. В Киеве 5 июля - местами дождь и гроза, днем ​​максимально + 24, + 25 градусов.

Диденко добавила, что в ближайшее время в Украине сильной жары не будет.

27 июня в Киеве и области из-за грозы, ливня и ветра 25-28 м/с были повалены деревья и повреждены конструкции зданий. Вчера, 2 июля, синоптики предупреждали о шквалах почти по всей территории Украины.