Синоптики рассказали, когда ждать потепления: карта

Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА

В Украине сегодня будет преобладать сухая погода в северных областях, на значительной территории востока, во временно оккупированном Крыму, южных районах Одесской области, потепление на большинстве территории ожидается 23-24 мая. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, идет очередной атмосферный фронт, дожди пройдут на западе (кроме Волынской и Ровенской областях), местами в центральных областях, на юге, кроме крайних южных районов, и востоке.

Фото: meteo.gov.ua

В течение дня предполагается + 13, + 17 градусов, на западе + 9, + 13 градусов, на юге + 20градусов.

В Киеве - без осадков, днем ​​потеплеет до +15, +16 градусов.

"23-24 мая будет солнечно и тепло", - уточнила Диденко.

снегом замело горные перевалы при въезде на Закарпатье. 6 мая

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