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Синоптики рассказали, когда ждать потепления: карта

Синоптики рассказали, когда ждать потепления: карта - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА
15.05.2020, 09:18

По прогнозам Укргидрометцентра, потепление будет 23-24 мая

В Украине сегодня будет преобладать сухая погода в северных областях, на значительной территории востока, во временно оккупированном Крыму, южных районах Одесской области, потепление на большинстве территории ожидается 23-24 мая. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, идет очередной атмосферный фронт, дожди пройдут на западе (кроме Волынской и Ровенской областях), местами в центральных областях, на юге, кроме крайних южных районов, и востоке.

Карта погоды на 15 мая

Фото: meteo.gov.ua

В течение дня предполагается + 13, + 17 градусов, на западе + 9, + 13 градусов, на юге + 20градусов.

В Киеве - без осадков, днем ​​потеплеет до +15, +16 градусов.

"23-24 мая будет солнечно и тепло", - уточнила Диденко.

  • 6 мая снегом замело горные перевалы при въезде на Закарпатье.

Читайте также: Чистый воздух в Киеве. Специалисты спрогнозировали, как долго он таким будет

Арина Толина
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Наталья Диденко погода потепление карта
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