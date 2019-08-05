Синоптики рассказали, когда ждать потепления: погода, карта

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Сегодня, 5 августа, в большинстве областей Украины днем ​​будет +17, + 24 градуса, на юге и на Закарпатье до +26 градусов, 6-7 августа – потеплеет. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

"Ветер уже утихнет, переходит в умеренный и даже незначительный. Дожди будут слабохарактерными - то локальные, то с грозами. До умеренных дождей может дойти в западных областях. Одесская область, единственная из южных территорий, избежит завтра дождей", - отметила Диденко.

Фото: meteo.gov.ua

В Киеве утром +10, +11 градусов, днем +20 градусов.

"Со вторника-среды в Украине ожидается существенное потепление", - уточнила Диденко.

4 августа сообщалось, что в результате перемещения циклона в Одесской области прошли ливни. Нарушено транспортное сообщение, затоплены отдельные участки, дома, подвалы.