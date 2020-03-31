Синоптики рассказали, когда ждать потепления: погода, карта

Весенние заморозки (фото - pixabay.com)

Сегодня в большинстве областей Украины похолодает, потепление ожидается к концу недели. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Мокрый снег, дождь вероятны на западе, севере и в Винницкой области. Осадки будут незначительными и периодическими", - отметила Диденко.

Фото: meteo.gov.ua

По ее словам, похолодание до небольших морозов и осадки могут спровоцировать, преимущественно на западе и севере на дорогах гололед, ветер умеренный, порывистый.

В Киеве 31 марта ожидается холодная погода, днем ​​+5 градусов, облачно, утром местами небольшой мокрый снег, в течение дня существенные осадки маловероятны.

Завтра, 1 апреля, в Украине будет преобладать холодная воздушная масса. "Однако на смену атмосферному фронту придет антициклон, поэтому в среду появится больше солнца", - уточнила Диденко.

Она добавила, что потепление придет в Украину ближе к концу недели.

25 марта сообщалось , что антициклон Юрген будет определять сухую, преимущественно солнечную погоду в Украине в ближайшие дни.

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