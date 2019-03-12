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12.03.2019, 08:46

Синоптики рассказали, когда ждать потепления: погода, карты

Синоптики рассказали, когда ждать потепления: погода, карты - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

По прогнозам Укргидрометцентра, сегодня ветер ослабнет, на западе, центре, юге - осадки

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Сегодня, 12 марта, ветер ожидается северо-западного направления, 5-12 м/с, потепление начнется 16-17 марта. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

По ее словам, на западе пройдет дождь и мокрый снег. "На юге также есть вероятность мокрого снега во вторник. На остальной территории Украины - без существенных осадков", - отметила Диденко.

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Она уточнила, что температура воздуха будет днем ​​+2, + 8 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

В Киеве 12 марта утром - без осадков, во второй половине дня ожидается незначительные дождь и мокрый снег. Ветер ослабнет, днем ​​+ 6 градусов.

"Если у вас сильно болит голова или проблемы с артериальным давлением - кроме сложной ветреной погоды, как видите, еще и магнитное поле разгулявшееся. Возникновение магнитных бурь вызывает активизация деятельности Солнца. Солнце, по прогнозам, еще немного пульсировать", - сказала Диденко.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Синоптик добавила - большая часть недели осадков не принесет, только будет холодно.

Диденко подчеркнула, что 16-17 марта, в субботу-воскресенье, в Украине начнется потепление.

11 марта 2019 года в 15 областях Украины синоптики объявили второй уровень опасности из-за сильного ветра.

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Теги: Наталья Диденко, ветер, погода, потепление, магнитные бури
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