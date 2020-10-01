Синоптики рассказали, когда ожидается +20 градусов: погода, карта

По прогнозам Укргидрометцентра, 3-4 октября ожидается в Украине до +20 градусов

1 октября дождливая погода будет преобладать на западе, севере, юге и в большинстве центральных областей. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

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По ее словам, на востоке и Днепре – без осадков, но с сильным ветром.

Температура воздуха в четверг составит + 15, + 18 градусов, на юге + 17, + 20 градусов, в западных областях + 13 + 16 градусов.

В Киеве прогнозируется до +17 градусов.

По данным ГСЧС, в Киеве ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики предупредили о сильном ветре до 20 м/с.

"В субботу-воскресенье даже вернутся +20 градусов. Однако в течение недели все же будет преобладать влажная погода", – уточнила Диденко.

18 сентября в этом году в Украину пришла "настоящая" осень.

Последние пять лет на Земле стали самыми теплыми в истории наблюдений.

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Арина Толина

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